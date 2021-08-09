***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.554.667 -87.305.997Dönem Karı (Zararı)-230.875.951 -11.691.195Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler245.470.269 174.326.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14 49.489.194 43.573.878Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.186.820 445.969Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.186.820 445.969Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.335.632 -176.696Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler569.094 199.149Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 766.538 -375.845Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler193.419.118 125.150.265Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -4.089.821 -433.066Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 197.301.953 125.564.691Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 552.825 323.853Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -345.839 -305.213Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.978.844 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler30 -4.978.844 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 3.018.349 5.333.310İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler40.960.349 -249.941.528Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler52.855.241 -37.929.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)52.855.241 -37.929.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.650.776 -24.398.872İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-19.263.694 -29.247.051İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)3.612.918 4.848.179Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -4.715.815 -2.112.737Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 15.339.204 -22.123.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.259.028 -153.306.901İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -42.452.481İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.259.028 -110.854.420Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 -3.174.928 9.011.196Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.641.923 -14.174.124İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24.641.923 -14.174.124Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 -11.928.255 -337.186İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.852.783 -4.569.592Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)8.852.783 -4.569.592Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları55.554.667 -87.305.997YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-221.680.992 -440.891Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları18 -160.000.000 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.886.517 36.497.778Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri87.886.517 36.497.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-147.838.636 -36.938.669Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -7.453.921 -5.184.101Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -140.384.715 -31.754.568Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.728.873 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI224.005.313 84.949.136Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri265.307.723 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 265.307.723 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.421 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 674.421 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri213.896.642 225.001.626Kredilerden Nakit Girişleri213.896.642 225.001.626Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.661.341 -16.696.310Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.661.341 -16.696.310Ödenen Faiz27 -197.301.953 -125.564.691Alınan Faiz26 4.089.821 433.066Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 1.775.445YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.878.988 -2.797.752NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)57.878.988 -2.797.752DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.639.261 5.437.013DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.518.249 2.639.261Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -372.000 9.437.000 -332.534 13.213.428 46.924.504 -759.754.436 -73.873.296 -528.363.653 -528.363.653Transferler-73.873.296 73.873.296Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-431.922 -11.691.195 -12.123.117 -12.123.117Dönem Karı (Zararı)-11.691.195 -11.691.195 -11.691.195Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-431.922 -431.922 -431.922Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)274.350 1.501.097 1.775.447 1.775.447Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323Transferler-11.691.195 11.691.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 -164.787 -230.875.951 -178.570.738 -178.570.738Dönem Karı (Zararı)-230.875.951 -230.875.951 -230.875.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 -164.787 51.540.757 51.540.757Sermaye Arttırımı263.609.369 1.698.354 265.307.723 265.307.723Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)97.650 576.771 674.421 674.421Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 60.518.249 2.639.261Finansal Yatırımlar823.243 8.007.401Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri4 823.243 8.007.401Ticari Alacaklar6 70.585.401 127.180.286İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar70.585.401 127.180.286Diğer Alacaklar49.300.524 30.088.104İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar29 48.510.745 29.247.051İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 789.779 841.053Stoklar9 18.359.768 13.643.953Peşin Ödenmiş Giderler11 4.180.883 7.450.863Diğer Dönen Varlıklar17 1.214.035 932.784ARA TOPLAM204.982.103 189.942.652TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR204.982.103 189.942.652DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 7.286.489 620.772Maddi Duran Varlıklar13 75.958.294 13.863.606Kullanım Hakkı Varlıkları13 122.143.311 133.875.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 419.230.290 326.738.061Peşin Ödenmiş Giderler11 489.505 826.508TOPLAM DURAN VARLIKLAR625.107.889 475.924.479TOPLAM VARLIKLAR830.089.992 665.867.131KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.446.273 13.044.267İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 12.446.273 13.044.267Banka Kredileri5 12.446.273 13.044.267Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.133.463 72.383.046İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 33.133.463 72.383.046Banka Kredileri5 32.291.686 71.899.379Kiralama İşlemlerinden Borçlar841.777 483.667Ticari Borçlar7 77.357.546 40.112.779İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.357.546 40.112.779Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 117.618.475 120.792.100Diğer Borçlar8 39.614.447 27.740.790İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar39.614.447 27.740.790Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 27.347.990 31.044.621İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27.347.990 31.044.621Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 3.570.638 5.000.420Kısa Vadeli Karşılıklar16 3.739.778 10.969.638Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar901.520 469.477Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.838.258 10.500.161ARA TOPLAM314.828.610 321.087.661TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER314.828.610 321.087.661UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.030.308.981 837.557.478İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.030.308.981 837.557.478Banka Kredileri5 1.028.146.393 836.705.405Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.162.588 852.073Ticari Borçlar7 26.131.434 1.136.550İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar26.131.434 1.136.550Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 4.341.089 4.419.107Diğer Borçlar8 53.281.885 25.299.354İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar53.281.885 25.299.354Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.564.881 13.796.505Uzun Vadeli Karşılıklar16 1.312.064 933.511Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.312.064 933.511Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 5.620.965 348.288TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.126.561.299 883.490.793TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.441.389.909 1.204.578.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-611.299.917 -538.711.323Ödenmiş Sermaye18 500.000.000 236.390.631Sermaye Düzeltme Farkları18 3.050 3.050Geri Alınmış Paylar (-)18 0 -97.650Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.698.354 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -150.563.000 9.437.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.540.757 -764.456Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.540.757 -764.456Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 52.470.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-929.243 -764.456Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 13.213.428 13.213.428Diğer Yedekler18 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -843.241.059 -832.126.635Net Dönem Karı veya Zararı-230.875.951 -11.691.195TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-611.299.917 -538.711.323TOPLAM KAYNAKLAR830.089.992 665.867.131Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 359.157.302 390.978.461Satışların Maliyeti20 -431.052.922 -311.898.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-71.895.620 79.080.092BRÜT KAR (ZARAR)-71.895.620 79.080.092Genel Yönetim Giderleri21 -21.494.727 -17.416.431Pazarlama Giderleri22 -11.495.545 -10.119.934Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 96.011.162 79.138.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -119.219.873 -67.310.476ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-128.094.603 63.371.660Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 94.176.119 103.858.149Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.394.758 -7.101.530FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-35.313.242 160.128.279Finansman Gelirleri26 7.476.003 22.342.851Finansman Giderleri27 -200.020.363 -188.829.015SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-227.857.602 -6.357.885Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.018.349 -5.333.310Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -3.570.638 -5.000.420Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 552.289 -332.890SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-230.875.951 -11.691.195DÖNEM KARI (ZARARI)-230.875.951 -11.691.195Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-230.875.951 -11.691.195Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,65730000 -0,04950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar52.305.213 -431.922Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)30 52.470.000 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -164.787 -431.922Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.305.213 -431.922TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-178.570.738 -12.123.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-178.570.738 -12.123.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956598BIST