***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 -684.536 13.144.076 46.924.504 -814.574.452 -36.299.742 -555.194.119 0 -555.194.119Transferler-36.299.742 36.299.742Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.907 -50.474.322 -50.373.415 -50.373.415Dönem Karı (Zararı)-50.474.322 -50.474.322 0 -50.474.322Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.907 100.907 0 100.907Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 -583.629 13.144.076 46.924.504 -850.874.194 -50.474.322 -605.567.534 0 -605.567.534Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917Transferler-230.875.951 230.875.951Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-59.097 -66.746.455 -66.805.552 0 -66.805.552Dönem Karı (Zararı)-66.746.455 -66.746.455 0 -66.746.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-59.097 -59.097 0 -59.097Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -988.340 13.213.428 46.924.504 -1.074.117.010 -66.746.455 -678.105.469 0 -678.105.469Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.623.649 50.990.800Dönem Karı (Zararı)-66.746.455 -50.474.322Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-66.746.455 -50.474.322Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler87.567.220 61.021.575Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 16.658.698 10.721.794Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.916.233 832.706Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.916.233 832.706Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-839.316 -2.416.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler592.845 70.670Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.432.161 -2.487.478Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler67.071.137 51.678.571Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-33.556 -10.178Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler67.455.145 51.740.231Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-350.452 -51.482Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.760.468Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler205.312Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler205.312İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler48.802.884 40.443.547Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.143.959 4.861.019İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-27.143.959 4.861.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.806.396 -372.141İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)277.328 -9.126İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-14.083.724 -363.015Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler436.767 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.849.748 -200.879Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.788.227 40.405.051İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)51.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)47.788.227 40.353.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-63.859.016 -25.441.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler87.399.776 1.218.051İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 290İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)87.399.776 1.217.761Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)19.816.617 16.319.748İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.020.616 3.654.054Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.020.616 3.654.054Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları69.623.649 50.990.800YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-87.214.112 -31.186.012Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-87.214.112 -31.186.012Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.167.159Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-87.214.112 -29.018.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.906.190 -18.775.300Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.572.995 0Kredilerden Nakit Girişleri10.572.995 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-217.132 -3.298.143Ödenen Faiz-23.295.609 -15.487.335Alınan Faiz33.556 10.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.496.653 1.029.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-30.496.653 1.029.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 60.518.249 1.755.914DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.021.596 2.785.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 30.021.596 60.518.249Finansal Yatırımlar36.840 823.243Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 36.840 823.243Ticari Alacaklar96.163.579 70.585.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 96.163.579 70.585.401Diğer Alacaklar63.106.920 49.300.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar17 62.594.469 48.510.745İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar512.451 789.779Stoklar17.923.001 18.359.768Peşin Ödenmiş Giderler9 7.362.250 4.180.883Diğer Dönen Varlıklar193.419 1.214.035ARA TOPLAM214.807.605 204.982.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR214.807.605 204.982.103DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.275.989 7.286.489Maddi Duran Varlıklar57.355.784 75.958.294Kullanım Hakkı Varlıkları118.638.805 122.143.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar511.892.720 419.230.290Peşin Ödenmiş Giderler157.886 489.505TOPLAM DURAN VARLIKLAR695.321.184 625.107.889TOPLAM VARLIKLAR910.128.789 830.089.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 89.919 12.446.273Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.066.395 33.133.463İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.066.395 33.133.463Banka Kredileri34.441.750 32.291.686Kiralama İşlemlerinden Borçlar624.645 841.777Ticari Borçlar8 77.464.024 77.357.546İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar77.464.024 77.357.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar54.179.139 117.618.475Diğer Borçlar53.382.483 39.614.447İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar53.382.483 39.614.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.164.607 27.347.990Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.719.740 3.570.638Kısa Vadeli Karşılıklar2.532.339 3.739.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.126.242 901.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.406.097 2.838.258ARA TOPLAM272.598.646 314.828.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER272.598.646 314.828.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 1.095.464.934 1.030.308.981İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.095.464.934 1.030.308.981Banka Kredileri6 1.093.302.346 1.028.146.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.162.588 2.162.588Ticari Borçlar8 73.813.183 26.131.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.813.183 26.131.434Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.921.409 4.341.089Diğer Borçlar129.529.325 53.281.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar129.529.325 53.281.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.564.881 5.564.881Uzun Vadeli Karşılıklar1.680.187 1.312.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 1.680.187 1.312.064Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü18 5.661.693 5.620.965TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.315.635.612 1.126.561.299TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.588.234.258 1.441.389.909ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-678.105.469 -611.299.917Ödenmiş Sermaye11 500.000.000 500.000.000Sermaye Düzeltme Farkları11 3.050 3.050Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 1.698.354 1.698.354Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi11 -150.563.000 -150.563.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.481.660 51.540.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.481.660 51.540.757Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11 52.470.000 52.470.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-988.340 -929.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 13.213.428 13.213.428Diğer Yedekler11 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları11 -1.074.117.010 -843.241.059Net Dönem Karı veya Zararı-66.746.455 -230.875.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-678.105.469 -611.299.917TOPLAM KAYNAKLAR910.128.789 830.089.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 102.659.519 72.863.321Satışların Maliyeti12 -125.238.648 -62.575.253TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-22.579.129 10.288.068BRÜT KAR (ZARAR)-22.579.129 10.288.068Genel Yönetim Giderleri13 -5.183.882 -4.781.704Pazarlama Giderleri-4.290.099 -2.823.154Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 32.569.431 20.265.416Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-14.591.892 -18.873.633ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.075.571 4.074.993Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18.065.116 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.989.545 4.074.993Finansman Gelirleri169.661 62.429Finansman Giderleri-68.145.193 -51.850.498SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-63.985.987 -47.713.076Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.760.468 -2.761.246Dönem Vergi (Gideri) Geliri-2.719.740 -2.761.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-40.728 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-66.746.455 -50.474.322DÖNEM KARI (ZARARI)-66.746.455 -50.474.322Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-66.746.455 -50.474.322Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 16 -0,28240000 -0,21300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-59.097 100.907Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-59.097 100.907Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-59.097 100.907TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-66.805.552 -50.373.415Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-66.805.552 -50.373.415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969658BIST