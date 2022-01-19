***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323Transferler-11.691.195 11.691.195Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 45.149 52.515.149 52.515.149Dönem Karı (Zararı)-102.849.550 -102.849.550 -102.849.550Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)52.470.000 45.149 52.515.149 52.515.149Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)97.650 576.768 674.418 674.418Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)52.470.000Dönem Sonu Bakiyeler236.390.631 3.050 0 -150.563.000 52.470.000 -719.307 52.470.000 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -102.849.550 -748.371.306 -748.371.306Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917Transferler-230.875.951 230.875.951Dönem Karı (Zararı)-244.394.691 -244.394.691 -244.394.691Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29.820 29.820 29.820Dönem Sonu Bakiyeler500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -899.423 13.213.428 46.924.504 -1.074.117.010 -244.394.691 -855.664.788 -855.664.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.755.292 144.132.137Dönem Karı (Zararı)-244.394.691 -102.849.550Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler156.457.232 120.810.571Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 46.660.946 23.801.291Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.105.149 325.852Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 3.105.149 325.852Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-617.685 643.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler602.500 5.483Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15,16 -1.220.185 638.254Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler104.365.790 99.075.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-467.567 -113.480Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler106.314.722 99.525.924Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri16 191.355Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri15 -1.481.365 -528.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.978.844Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-4.978.844Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.282.011 2.950.498Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-338.979 -1.007.395Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-338.979 -1.007.395İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler129.692.751 126.171.116Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.861.231 43.958.064İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.861.231 43.958.064Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.997.045 -13.225.450İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.186.275 -17.559.424İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.810.770 4.333.974Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.540.899 -8.117.639Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-15.191.246 2.707.570Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.508.105 63.744.630İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)126.508.105 63.744.630Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-70.948.379 -33.969.246Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler97.499.398 6.215.202İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)97.499.398 6.215.202Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18.829.837 57.547.060İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.328.251 7.310.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.328.251 7.310.925Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları41.755.292 144.132.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.033.995 -245.364.117Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-160.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri338.979 1.007.395Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri338.979 1.007.395Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-96.372.974 -85.513.523Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.113.672 -3.602.868Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-89.259.302 -81.910.655Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-857.989FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI467.568 134.940.583İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.418Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri674.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri173.699.016Kredilerden Nakit Girişleri173.699.016Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.246.121Ödenen Faiz-36.300.210Alınan Faiz467.568 113.480YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.811.135 33.708.603NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-53.811.135 33.708.603DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 60.518.249 2.639.261DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 6.707.114 36.347.864Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.707.114 60.518.249Finansal Yatırımlar522.817 823.243Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri5 522.817 823.243Ticari Alacaklar7 66.100.386 70.585.401İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 66.100.386 70.585.401Diğer Alacaklar72.297.569 49.300.524İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 50.697.020 48.510.745İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar21.600.549 789.779Stoklar19.900.667 18.359.768Peşin Ödenmiş Giderler10 19.668.331 4.180.883Diğer Dönen Varlıklar490.792 1.214.035ARA TOPLAM185.687.676 204.982.103TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.687.676 204.982.103DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7.275.989 7.286.489Maddi Duran Varlıklar9 81.081.407 75.958.294Kullanım Hakkı Varlıkları115.009.442 122.143.311Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 470.953.074 419.230.290Peşin Ödenmiş Giderler10 193.303 489.505TOPLAM DURAN VARLIKLAR674.513.215 625.107.889TOPLAM VARLIKLAR860.200.891 830.089.992KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 77.704 12.446.273Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.864.118 33.133.463İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.864.118 33.133.463Banka Kredileri6 72.463.750 32.291.686Kiralama İşlemlerinden Borçlar400.368 841.777Ticari Borçlar8 124.665.965 77.357.546İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar124.665.965 77.357.546Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar47.718.711 117.618.475Diğer Borçlar71.249.923 39.614.447İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar71.249.923 39.614.447Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.248.505 27.347.990Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 466.670 3.570.638Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.619.694 3.739.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.001.621 901.520Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.618.073 2.838.258ARA TOPLAM366.911.290 314.828.610TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER366.911.290 314.828.610UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.109.261.616 1.030.308.981İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.109.261.616 1.030.308.981Banka Kredileri6 1.107.099.028 1.028.146.393Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.162.588 2.162.588Ticari Borçlar8 105.331.120 26.131.434İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar105.331.120 26.131.434Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar3.292.474 4.341.089Diğer Borçlar119.145.809 53.281.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar119.145.809 53.281.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.494.203 5.564.881Uzun Vadeli Karşılıklar1.819.155 1.312.064Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.819.155 1.312.064Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 5.610.012 5.620.965TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.348.954.389 1.126.561.299TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.715.865.679 1.441.389.909ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-855.664.788 -611.299.917Ödenmiş Sermaye12 500.000.000 500.000.000Sermaye Düzeltme Farkları12 3.050 3.050Paylara İlişkin Primler (İskontolar)12 1.698.354 1.698.354Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi12 -150.563.000 -150.563.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)51.570.577 51.540.757Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51.570.577 51.540.757Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 52.470.000 52.470.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-899.423 -929.243Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 13.213.428 13.213.428Diğer Yedekler12 46.924.504 46.924.504Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 -1.074.117.010 -843.241.059Net Dönem Karı veya Zararı-244.394.691 -230.875.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-855.664.788 -611.299.917TOPLAM KAYNAKLAR860.200.891 830.089.992Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 227.760.271 230.285.672 125.100.752 158.440.836Satışların Maliyeti13 -321.736.007 -174.454.536 -196.497.359 -113.309.438TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-93.975.736 55.831.136 -71.396.607 45.131.398BRÜT KAR (ZARAR)-93.975.736 55.831.136 -71.396.607 45.131.398Genel Yönetim Giderleri14 -10.064.323 -17.596.119 -4.880.441 -12.814.415Pazarlama Giderleri-7.256.624 -5.256.037 -2.966.525 -3.037.341Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 102.195.406 52.314.028 69.625.975 36.807.315Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -81.306.820 -88.933.392 -66.714.928 -71.193.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-90.408.097 -3.640.384 -76.332.526 -5.106.481Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler338.979 4.978.844 -17.726.137 4.978.844FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-90.069.118 1.338.460 -94.058.663 -127.637Finansman Gelirleri1.631.279 316.042 1.461.618 253.613Finansman Giderleri-152.674.841 -101.553.554 -84.529.648 -48.513.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-241.112.680 -99.899.052 -177.126.693 -48.387.419Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.282.011 -2.950.498 -521.543 -1.532.765Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.258.452 -3.203.527 -538.712 -949.979Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -23.559 253.029 17.169 -582.786SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184DÖNEM KARI (ZARARI)-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar29.820 45.149 88.917 -55.758Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.820 45.149 88.917 -55.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.820 45.149 88.917 -55.758TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-244.364.871 -102.804.401 -177.559.319 -49.975.942Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-244.364.871 -102.804.401 -177.559.319 -49.975.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995219BIST