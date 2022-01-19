***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
19.01.2022 19:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
236.390.631 3.050 -97.650 9.437.000 -764.456 13.213.428 46.924.504 -832.126.635 -11.691.195 -538.711.323 -538.711.323
Transferler
-11.691.195 11.691.195
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 45.149 52.515.149 52.515.149
Dönem Karı (Zararı)
-102.849.550 -102.849.550 -102.849.550
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
52.470.000 45.149 52.515.149 52.515.149
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-160.000.000 -160.000.000 -160.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
97.650 576.768 674.418 674.418
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
52.470.000
Dönem Sonu Bakiyeler
236.390.631 3.050 0 -150.563.000 52.470.000 -719.307 52.470.000 13.213.428 46.924.504 -843.241.062 -102.849.550 -748.371.306 -748.371.306
Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -929.243 13.213.428 46.924.504 -843.241.059 -230.875.951 -611.299.917 -611.299.917
Transferler
-230.875.951 230.875.951
Dönem Karı (Zararı)
-244.394.691 -244.394.691 -244.394.691
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.820 29.820 29.820
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000.000 3.050 1.698.354 -150.563.000 52.470.000 -899.423 13.213.428 46.924.504 -1.074.117.010 -244.394.691 -855.664.788 -855.664.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.755.292 144.132.137
Dönem Karı (Zararı)
-244.394.691 -102.849.550
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
156.457.232 120.810.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 46.660.946 23.801.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.105.149 325.852
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.105.149 325.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-617.685 643.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
602.500 5.483
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15,16 -1.220.185 638.254
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
104.365.790 99.075.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-467.567 -113.480
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
106.314.722 99.525.924
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
16 191.355
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -1.481.365 -528.367
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.978.844
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.978.844
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.282.011 2.950.498
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-338.979 -1.007.395
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-338.979 -1.007.395
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
129.692.751 126.171.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.861.231 43.958.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.861.231 43.958.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.997.045 -13.225.450
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.186.275 -17.559.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.810.770 4.333.974
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.540.899 -8.117.639
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.191.246 2.707.570
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.508.105 63.744.630
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
126.508.105 63.744.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.948.379 -33.969.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.499.398 6.215.202
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
97.499.398 6.215.202
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.829.837 57.547.060
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.328.251 7.310.925
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.328.251 7.310.925
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.755.292 144.132.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-96.033.995 -245.364.117
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-160.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.979 1.007.395
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
338.979 1.007.395
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.372.974 -85.513.523
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.113.672 -3.602.868
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-89.259.302 -81.910.655
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-857.989
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
467.568 134.940.583
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.418
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
674.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.699.016
Kredilerden Nakit Girişleri
173.699.016
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.246.121
Ödenen Faiz
-36.300.210
Alınan Faiz
467.568 113.480
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.811.135 33.708.603
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.811.135 33.708.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 60.518.249 2.639.261
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 6.707.114 36.347.864
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 6.707.114 60.518.249
Finansal Yatırımlar
522.817 823.243
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
5 522.817 823.243
Ticari Alacaklar
7 66.100.386 70.585.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 66.100.386 70.585.401
Diğer Alacaklar
72.297.569 49.300.524
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
18 50.697.020 48.510.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
21.600.549 789.779
Stoklar
19.900.667 18.359.768
Peşin Ödenmiş Giderler
10 19.668.331 4.180.883
Diğer Dönen Varlıklar
490.792 1.214.035
ARA TOPLAM
185.687.676 204.982.103
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
185.687.676 204.982.103
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7.275.989 7.286.489
Maddi Duran Varlıklar
9 81.081.407 75.958.294
Kullanım Hakkı Varlıkları
115.009.442 122.143.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 470.953.074 419.230.290
Peşin Ödenmiş Giderler
10 193.303 489.505
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
674.513.215 625.107.889
TOPLAM VARLIKLAR
860.200.891 830.089.992
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 77.704 12.446.273
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.864.118 33.133.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.864.118 33.133.463
Banka Kredileri
6 72.463.750 32.291.686
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
400.368 841.777
Ticari Borçlar
8 124.665.965 77.357.546
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
124.665.965 77.357.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
47.718.711 117.618.475
Diğer Borçlar
71.249.923 39.614.447
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
71.249.923 39.614.447
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.248.505 27.347.990
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 466.670 3.570.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.619.694 3.739.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.001.621 901.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.618.073 2.838.258
ARA TOPLAM
366.911.290 314.828.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
366.911.290 314.828.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.109.261.616 1.030.308.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.109.261.616 1.030.308.981
Banka Kredileri
6 1.107.099.028 1.028.146.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.162.588 2.162.588
Ticari Borçlar
8 105.331.120 26.131.434
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
105.331.120 26.131.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.292.474 4.341.089
Diğer Borçlar
119.145.809 53.281.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
119.145.809 53.281.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.494.203 5.564.881
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.819.155 1.312.064
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.819.155 1.312.064
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 5.610.012 5.620.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.348.954.389 1.126.561.299
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.715.865.679 1.441.389.909
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-855.664.788 -611.299.917
Ödenmiş Sermaye
12 500.000.000 500.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 3.050 3.050
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12 1.698.354 1.698.354
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
12 -150.563.000 -150.563.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.570.577 51.540.757
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.570.577 51.540.757
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 52.470.000 52.470.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-899.423 -929.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 13.213.428 13.213.428
Diğer Yedekler
12 46.924.504 46.924.504
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 -1.074.117.010 -843.241.059
Net Dönem Karı veya Zararı
-244.394.691 -230.875.951
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-855.664.788 -611.299.917
TOPLAM KAYNAKLAR
860.200.891 830.089.992
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2021 - 30.11.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 227.760.271 230.285.672 125.100.752 158.440.836
Satışların Maliyeti
13 -321.736.007 -174.454.536 -196.497.359 -113.309.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-93.975.736 55.831.136 -71.396.607 45.131.398
BRÜT KAR (ZARAR)
-93.975.736 55.831.136 -71.396.607 45.131.398
Genel Yönetim Giderleri
14 -10.064.323 -17.596.119 -4.880.441 -12.814.415
Pazarlama Giderleri
-7.256.624 -5.256.037 -2.966.525 -3.037.341
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 102.195.406 52.314.028 69.625.975 36.807.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -81.306.820 -88.933.392 -66.714.928 -71.193.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.408.097 -3.640.384 -76.332.526 -5.106.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
338.979 4.978.844 -17.726.137 4.978.844
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-90.069.118 1.338.460 -94.058.663 -127.637
Finansman Gelirleri
1.631.279 316.042 1.461.618 253.613
Finansman Giderleri
-152.674.841 -101.553.554 -84.529.648 -48.513.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-241.112.680 -99.899.052 -177.126.693 -48.387.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.282.011 -2.950.498 -521.543 -1.532.765
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.258.452 -3.203.527 -538.712 -949.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -23.559 253.029 17.169 -582.786
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184
DÖNEM KARI (ZARARI)
-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-244.394.691 -102.849.550 -177.648.236 -49.920.184
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.820 45.149 88.917 -55.758
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.820 45.149 88.917 -55.758
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.820 45.149 88.917 -55.758
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.364.871 -102.804.401 -177.559.319 -49.975.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-244.364.871 -102.804.401 -177.559.319 -49.975.942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995219
BIST