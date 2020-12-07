***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.06.2019 - 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı çağrısı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2020Karar Tarihi 07.12.2020Genel Kurul Tarihi 06.01.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.01.2021Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Denge Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.(Mazars)'nin atanması ve görev süresinin görüşülerek karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile seçimi hakkında karar alınması ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesi uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi verilmesi,10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2019-31.05.2020 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,18 - Eski Başkanımız Sayın Muharrem Usta ile yapılan 11.06.2020 tarihli sulh ve ibra protokolünün 3.6 ncı maddesi gereğince, ilgili protokolün genel kurulun onayına sunulması,19 - Şirketimizin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması ...(Detaylar ekte yer alan genel kurul bilgilendirme dokümanı, genel kurul ilan metninde 19. gündem maddesinde ve aşağıda yer alan ek açıklamalar bölümünde bulunmaktadır.)20 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Sportif GK ilan metni.pdf - İlan MetniEK: 2 06.01.2021 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı...pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 07.12.2020 tarihli kararı ile- Şirket ortaklarının aşağıda yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 06 Ocak 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde 01.06.2019-31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,- 06 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2019-31.05.2020 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,karar verilmiştir.Yukarıda verilmiş olan Olağan Genel Kurul gündem maddelerinden 19. madde karakter kısıtlaması sebebiyle özet olarak verilmiştir.''19. Madde : Şirketimizin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 25 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensiplerine ilişkin olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun şekilde ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme esaslarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından aynı şekilde hazırlanmasının ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi süresince yapılacak Genel Kurul toplantılarında da Yönetim Kurulu tarafından bu şekilde hazırlanacak bütçelerin Genel Kurul onayına sunulmasının onaylanması bunlardan herhangi birinin aksine durumun bahsi geçen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, ''01.06.2019 - 31.05.2020 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ilan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891921BIST