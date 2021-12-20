***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 17.01.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2021Karar Tarihi 20.12.2021Genel Kurul Tarihi 17.01.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2022Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst & Young) atanmasının karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,11 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin 2021 yılında bitiyor olması nedeniyle halihazırda 500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye çıkartılması hakkında karar alınması ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış hallerinin genel kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TS Sportif A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 17.01.2022 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile- Şirket ortaklarının, gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 14:00'da "Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZON" adresinde, 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına çağrılmasına,- Genel kurulumuzun gündem maddeleri içeriğinde Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin uzatılması ve tavan sınırının artırılması hususlarına yer verildiğinden, bu husus II-18.1 Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 9'uncu maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun TTK 454'üncü maddesi uyarınca ayrıca toplanıp karara bağlanacağı düzenlenmesine isabet etmektedir. TTK 454'üncü maddesinin (4) numaralı bendinde ise imtiyazlı pay sahiplerinin %60 oranında genel kurula katılıp özel kurula konu gündem maddesine ilişkin çoğunlukla olumlu oy vermiş olmaları halinde ayrıca özel kurul toplantısı yapılamayacağı düzenlenmiştir. Şirketimizin imtiyazlı pay sahibi hakim ortağımız Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin Şirketimizin tüm genel kurullarına katılmış olduğu göz önüne alınarak aşağıda gündemin 11'inci maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanı ve kullanım süresi ile ilgili esas sözleşme değişikliğine yönelik imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun ayrıca davet edilmesine gerek olmadığının tespitine,- 17 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının tarih, yer ve gündeminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına,- Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulunarak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine, karar verilmiştir.01.06.2020 - 31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul ilan metni, bilgilendirme dokümanı ve esas sözleşme tadil metni ekte pdf olarak verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984841BIST