***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin Genel Kurulu tescil edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.06.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.05.2021Karar Tarihi 20.12.2021Genel Kurul Tarihi 17.01.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.01.2022Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı altı, TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.06.2020-31.05.2021 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 01.06.2021-31.05.2022 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst & Young) atanmasının karara bağlanması,9 - Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,10 - Yeni dönemde Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,11 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı kullanım süresinin 2021 yılında bitiyor olması nedeniyle halihazırda 500.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL'ye çıkartılması hakkında karar alınması ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış hallerinin genel kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanıp, daha önceki genel kurul onayından geçmiş olan "Bilgilendirme Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası" ve "Bağış Politikası" koşulları değişmediğinden mevcut haliyle Genel Kurulun bilgisine sunulması,13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında, Genel Kurula bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 nolu Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak genel kurula bilgi verilmesi,15 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7 maddeleri ile Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamında gerçekleşen işlemi olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,16 - SPK mevzuatı çerçevesinde Şirketin, 01.06.2020-31.05.2021 hesap döneminde yapılan bağışları hakkında genel kurula bilgi verilip onay alınması ve 01.06.2021-31.05.2022 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,17 - TTK 376. madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve onaylanması,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 TS Sportif A.Ş. Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 17.01.2022 tarihli Olağan genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi Ektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 18.01.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Tutanak.pdf - TutanakEk Açıklamalar01.06.2020-31.05.2021 dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantımız 18.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995049BIST