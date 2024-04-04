***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 03.05.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Çağrısı Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Tarihi 03.05.2024Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.05.2024Ülke TürkiyeŞehir TRABZONİlçe ORTAHİSARAdres Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Havaalanı Altı, TRABZONGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin bu yıl dahil 5 yıl (2024-2028) yılları olarak belirlenmesi hakkında karar alınması ve alınacak bu kararla ilgili olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkartılması hakkında karar alınması ve bu amaçla Esas Sözleşmemizin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayları alınmış hallerinin genel kurulun onayına sunulması,4 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 03.05.2024 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni ve Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267338BIST