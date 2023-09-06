***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 06.09.2023 tarihli Şirketimizin 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100 bedelli) 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin kararı çerçevesinde, 06.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname (Bölüm 5) ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192317BIST