***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,5143 oranında bedelli olarak 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1568 sayılı toplantısında onaylanan 25.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13297 yazı ile tarafımıza bildirilen izahname ektedir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894921BIST