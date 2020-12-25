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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

25.12.2020 13:44



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,5143 oranında bedelli olarak 263.609.369  TL artışla 500.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1568 sayılı toplantısında onaylanan 25.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13297 yazı ile tarafımıza bildirilen izahname ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894921


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