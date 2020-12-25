***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
25.12.2020 13:44
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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02.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,5143 oranında bedelli olarak 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1568 sayılı toplantısında onaylanan 25.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13297 yazı ile tarafımıza bildirilen izahname ektedir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894921
BIST
13:471.437
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BIST En Aktif Hisseler13:47
|KARTN
|94,05
|31.259.035
|% 10,01
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|METUR
|17,71
|8.333.453
|% 10,00
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|YAPRK
|60,50
|3.047.439
|% 10,00
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|TURGG
|116,60
|63.060.538
|% 10,00
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|LINK
|61,60
|19.099.475
|% 10,00
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|BRYAT
|558,30
|42.524.902
|% -10,00
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|BRSAN
|30,30
|95.112.986
|% -9,98
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|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
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|ALCAR
|337,20
|183.315.703
|% -8,86
|
|CLEBI
|148,40
|95.792.896
|% -7,31
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|GUBRF
|64,85
|1.507.948.251
|% 3,84
|
|KOZAA
|15,78
|574.849.058
|% 0,13
|
|SISE
|7,23
|503.297.512
|% 0,98
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|ECILC
|8,29
|450.503.935
|% 4,54
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|KRDMD
|5,44
|434.285.640
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,51
|237.679.043
|% 0,67
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|TSKB
|1,87
|175.463.132
|% 1,08
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|KRDMD
|5,44
|434.285.640
|% 2,64
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|SISE
|7,23
|503.297.512
|% 0,98
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|ECILC
|8,29
|450.503.935
|% 4,54
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|13:47
|Alış
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|Dolar
|7,5471
|7,5646
|% 0,03
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|Euro
|9,2403
|9,2438
|% 0,01
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|Sterlin
|10,1692
|10,2202
|% -0,41
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|Frank
|8,4188
|8,4695
|% -0,41
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|Riyal
|2,0007
|2,0107
|% -0,48
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|13:47
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
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|Altın Gr.
|455
|455
|-2,00
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|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
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|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,03
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|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
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