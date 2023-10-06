***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2023 15:56
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 500.000.000 TL artışla 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1273 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-1) ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200856
BIST
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17:368.482
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En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:36
|GIPTA
|42,68
|1.075.422.880
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|842,00
|119.575.627
|% 9,99
|
|BRSAN
|812,30
|2.992.768.247
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,47
|1.594.451.932
|% -6,95
|
|BJKAS
|46,08
|134.565.399
|% -5,19
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|SAMAT
|19,37
|86.971.528
|% -4,39
|
|THYAO
|239,80
|6.385.133.810
|% -0,70
|
|EKGYO
|8,65
|6.368.552.180
|% 5,23
|
|PETKM
|23,68
|5.393.793.925
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,36
|4.849.987.367
|% 1,89
|
|EREGL
|44,78
|4.768.150.246
|% 1,17
|
|EKGYO
|8,65
|6.368.552.180
|% 5,23
|
|ZOREN
|6,87
|2.479.313.980
|% -1,58
|
|SKBNK
|6,89
|2.125.874.224
|% -1,15
|
|IHLAS
|1,37
|342.399.441
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,36
|4.849.987.367
|% 1,89
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6204
|27,6255
|% 0,26
|
|Euro
|29,1273
|29,1604
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,5970
|33,7655
|% 0,32
|
|Frank
|30,1353
|30,3169
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3426
|7,3795
|% 0,26
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|6,77
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|13,39
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.000
|11.110
|103,00
|
|Yarım
|5.517
|5.572
|52,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,36
|21,38
|0,39
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|Gümüş Gr.
|19,05
|19,07
|0,48
|
|B. Petrol
|84,04
|84,04
|-0,03
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