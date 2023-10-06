***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2023 15:57
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 500.000.000 TL artışla 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1273 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-2) ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200858
BIST
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17:358.482
En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
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1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:35
|GEREL
|29,92
|254.345.160
|% 10,00
|
|GIPTA
|42,68
|1.076.020.997
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|31.628.579
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.993.805.555
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,44
|1.600.681.072
|% -7,10
|
|BJKAS
|46,08
|135.529.770
|% -5,19
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|TERA
|37,06
|28.339.549
|% -4,53
|
|THYAO
|239,70
|6.437.857.875
|% -0,75
|
|EKGYO
|8,68
|6.413.192.272
|% 5,60
|
|PETKM
|23,62
|5.423.446.664
|% 0,51
|
|YKBNK
|19,30
|4.888.419.780
|% 1,58
|
|EREGL
|44,84
|4.878.189.964
|% 1,31
|
|EKGYO
|8,68
|6.413.192.272
|% 5,60
|
|ZOREN
|6,85
|2.511.231.128
|% -1,86
|
|SKBNK
|6,88
|2.132.209.584
|% -1,29
|
|YKBNK
|19,30
|4.888.419.780
|% 1,58
|
|IHLAS
|1,38
|342.737.645
|% 6,15
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6204
|27,6255
|% 0,26
|
|Euro
|29,1273
|29,1604
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,5897
|33,7582
|% 0,30
|
|Frank
|30,1379
|30,3194
|% 0,21
|
|Riyal
|7,3427
|7,3795
|% 0,26
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|5,60
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|13,26
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|11.004
|11.114
|107,00
|
|Yarım
|5.518
|5.573
|53,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.786
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,02
|0,43
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-0,07
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