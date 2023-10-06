***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2023 15:57
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 500.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 oranında bedelli olarak 500.000.000 TL artışla 1.000.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.10.2023 tarih ve 58/1273 sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-3) ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200889
BIST
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17:368.482
En Düşük
|Değişim
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|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
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1.628,37
En Düşük
1.607,55
BIST En Aktif Hisseler17:34
|GIPTA
|42,68
|1.075.654.760
|% 10,00
|
|GEREL
|29,92
|253.851.450
|% 10,00
|
|BFREN
|9.867,60
|1.192.762.808
|% 10,00
|
|TETMT
|2.451,70
|30.343.888
|% 10,00
|
|BRSAN
|812,30
|2.993.805.555
|% 9,99
|
|AKFYE
|18,43
|1.597.714.740
|% -7,15
|
|BJKAS
|46,08
|134.565.399
|% -5,19
|
|ICUGS
|9,02
|7.032.599
|% -4,85
|
|TERA
|36,94
|27.426.601
|% -4,84
|
|DIRIT
|9,00
|401.165
|% -4,76
|
|THYAO
|239,40
|6.416.251.561
|% -0,87
|
|EKGYO
|8,64
|6.387.250.055
|% 5,11
|
|PETKM
|23,62
|5.409.578.980
|% 0,51
|
|YKBNK
|19,29
|4.870.666.450
|% 1,53
|
|EREGL
|44,78
|4.786.893.835
|% 1,17
|
|EKGYO
|8,64
|6.387.250.055
|% 5,11
|
|ZOREN
|6,86
|2.488.760.443
|% -1,72
|
|SKBNK
|6,88
|2.125.874.224
|% -1,29
|
|IHLAS
|1,37
|342.737.645
|% 5,38
|
|YKBNK
|19,29
|4.870.666.450
|% 1,53
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6184
|27,6234
|% 0,26
|
|Euro
|29,1343
|29,1653
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,5895
|33,7580
|% 0,30
|
|Frank
|30,1286
|30,3101
|% 0,18
|
|Riyal
|7,3424
|7,3792
|% 0,26
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|8,45
|
|Altın Gr.
|1.623
|1.624
|11,20
|
|Cumhuriyet
|11.174
|11.344
|55,00
|
|Tam
|10.986
|11.096
|89,00
|
|Yarım
|5.510
|5.565
|45,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.783
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,00
|19,03
|0,44
|
|B. Petrol
|84,01
|84,01
|-0,06
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