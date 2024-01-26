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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

26.01.2024 14:01
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylan


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )

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İzahname

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Açıklamalar

Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 06/ sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-2) ekte yer almaktadır. 109
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242988


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