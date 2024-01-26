***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 06/ sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-3) ekte yer almaktadır. 109Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242989BIST