***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
26.01.2024 14:02
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek toplam 1.500.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 06/ sayılı toplantısında onaylanan izahname (Bölüm-5) ekte yer almaktadır. 109
Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242991
BIST
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17:118.322
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 152,04
|Açılış
|: 8.191
|
|Önceki Kapanış
|: 8.170
|
8.180
En Yüksek
8.342
17:1130,3141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0717
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3000
|
30,5369
En Düşük
30,1899
17:1132,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0913
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,2791
En Düşük
32,6800
17:111.972,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 8,21
|Açılış
|: 1.972,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
|
1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler17:11
|TARKM
|742,50
|679.475.540
|% 10,00
|
|DIRIT
|19,82
|8.311.240
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|295.566.149
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|190.310.073
|% 9,98
|
|TETMT
|6.115,00
|26.431.063
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.703.977
|% -65,65
|
|YAYLA
|11,30
|20.565.085
|% -9,96
|
|TERA
|40,98
|86.294.982
|% -9,09
|
|SAMAT
|51,05
|206.861.335
|% -5,99
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|THYAO
|258,00
|9.595.039.938
|% 2,28
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|GUBRF
|147,20
|3.886.952.152
|% 5,90
|
|TCELL
|70,20
|3.771.069.106
|% 4,85
|
|EREGL
|43,24
|3.580.953.213
|% 0,98
|
|QUAGR
|4,10
|1.723.214.531
|% -4,87
|
|EKGYO
|10,20
|3.938.343.523
|% 6,14
|
|ZOREN
|4,49
|723.474.551
|% 1,58
|
|YKBNK
|21,80
|3.129.740.604
|% 0,46
|
|ISCTR
|25,22
|3.160.563.652
|% 1,78
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3084
|30,3141
|% 0,24
|
|Euro
|32,9605
|32,9746
|% 0,28
|
|Sterlin
|38,5351
|38,7284
|% 0,54
|
|Frank
|35,0087
|35,2196
|% 0,76
|
|Riyal
|8,0576
|8,0980
|% 0,18
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,81
|22,83
|% 0,66
|
|Platin
|907,45
|909,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,05
|949,38
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,94
|81,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,85
|2.025,11
|% 0,66
|