***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 04.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.01.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile, 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (İki Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl süreyle (2022-2026) uzatılması hususu Genel Kurul'un onayına sunularak kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994763BIST