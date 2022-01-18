***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2022 18:06
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Tescil Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 04.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.01.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 18.01.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.12.2021 tarihli kararı ile, 2021 yılında süresi dolan, mevcut 500.000.000.-TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.500.000.000.-TL (İkirası) ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izninin 5 yıl süreyle (2022-2026) uzatılması hususuna ilişkin Genel Kurul onayı 18.01.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995057
BIST
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|% 9,99
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|UFUK
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|% 9,99
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|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
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|KSTUR
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|2.083.306.695
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|YKBNK
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|2.719.072.760
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|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
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|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
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|13,6507
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|% 1,11
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|Sterlin
|18,4586
|18,5512
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|Frank
|14,8164
|14,9057
|% 1,23
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|Riyal
|3,6186
|3,6367
|% 1,36
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|Satış
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,59
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|Altın Gr.
|795
|795
|8,55
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|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
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|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
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|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,38
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|Gümüş Gr.
|10,22
|10,23
|0,27
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|B. Petrol
|87,18
|87,18
|0,70
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK