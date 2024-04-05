Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.04.2024 16:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemleri


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.03.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.05.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yapılan 22.03.2024 tarihli KAP açıklamasında 1) Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine, 2) Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine, 3) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, 4) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-52363 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacak olup, 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavan Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268488


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:209.481
Değişim :  3,85% |  351,88
Açılış :  9.276  
Önceki Kapanış :  9.129  
En Düşük
9.250 En Yüksek
9.482
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:18
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 5,06 80.210.998 % 10,00  
UMPAS 12,21 1.394.087 % 10,00  
KSTUR 8.222,50 17.185.025 % 10,00  
KARYE 44,76 34.185.898 % 9,98  
SAMAT 47,22 35.410.316 % 9,97  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Dolar 31,9298 31,9383 % 0,13  
Euro 34,5036 34,5391 % -0,34  
Sterlin 39,9655 40,1658 % -0,07  
Frank 35,0896 35,2655 % -0,02  
Riyal 8,4718 8,5143 % 0,44  
daha fazla
16:18 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,73 26,75 % 0,66  
Platin 920,91 922,16 % 0,66  
Paladyum 1.000,00 1.003,46 % 0,66  
Brent Pet. 91,07 91,07 % 0,66  
Altın Ons 2.294,92 2.295,27 % 0,66  
Seans Raporu 16:18
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru