***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Esas Sözleşme Tadili için SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.03.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.03.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.04.2024Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.05.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından yapılan 22.03.2024 tarihli KAP açıklamasında 1) Şirketimizin son sermaye artırımı neticesinde çıkarılmış sermayemizin, kayıtlı sermaye tavanına eşitlenmiş olması nedeniyle mevcut 2.500.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 10.000.000.000.-TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2024-2028 yılları olarak belirlenmesine, 2) Bu amaçla Şirket Esas Sözleşmesinin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine, 3) Bu hususa ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına, 4) Yukarıdaki (2) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığı kamuoyuna duyurulmuştu. Başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-52363 nolu yazısı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Ticaret Bakanlığı'na onay başvurusu yapılacak olup, 03.05.2024 tarihinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavan Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268488BIST