***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
14.02.2020 17:15
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın 14.02.2020 tarihli BİAŞ-2-992 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819105
BIST
17:49120.304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -236,92
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:496,0527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:496,5688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0141
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:49307,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,46
|Açılış
|: 307,74
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.309.874
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.195.470
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,99
|415.077.805
|% 13,86
|
|ALCTL
|20,22
|83.720.497
|% 13,53
|
|TUKAS
|12,25
|5.579.840
|% -19,72
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,37
|13.700.192
|% -9,54
|
|RHEAG
|2,13
|49.432.456
|% -9,36
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|THYAO
|14,92
|1.548.766.981
|% -0,47
|
|ASELS
|29,10
|1.535.325.922
|% 3,12
|
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,13
|679.693.890
|% 2,90
|
|BJKAS
|2,95
|665.554.436
|% 8,46
|
|ISGYO
|2,13
|679.693.890
|% 2,90
|
|GSRAY
|2,88
|689.720.937
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,95
|665.554.436
|% 8,46
|
|KARSN
|1,95
|400.168.910
|% 5,98
|
|CEMAS
|1,23
|213.241.454
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8578
|7,8972
|% -0,04
|
|Frank
|6,1468
|6,1838
|% 0,03
|
|Riyal
|1,6089
|1,6170
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|
Seans Raporu
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