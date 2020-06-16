***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019 03.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851365BIST