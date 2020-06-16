***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.06.2020 13:55
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019 03.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851365
BIST
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|DOAS
|13,53
|73.196.632
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|EKIZ
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|ISBIR
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|EGCEY
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|EGCYO
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|EGCYH
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|DAGHL
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|ASELS
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|657.301.535
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|GSRAY
|3,37
|602.328.869
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|GARAN
|8,23
|560.760.050
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|EKGYO
|1,96
|507.722.105
|% 2,62
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|KARSN
|2,39
|424.321.083
|% 7,17
|
|EKGYO
|1,96
|507.722.105
|% 2,62
|
|KARSN
|2,39
|424.321.083
|% 7,17
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|GSRAY
|3,37
|602.328.869
|% 2,43
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|ODAS
|2,13
|361.668.840
|% 4,41
|
|IHLGM
|1,61
|239.114.625
|% 3,21
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6167
|8,6600
|% 0,50
|
|Frank
|7,1945
|7,2378
|% 0,50
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|Riyal
|1,8177
|1,8268
|% 0,27
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.732
|1.732
|6,45
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|Altın Gr.
|381
|381
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.523
|2.562
|23,00
|
|Tam
|2.541
|2.558
|6,40
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|3,10
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
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|B. Petrol
|40,46
|40,46
|0,74
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