***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 16:24
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konucunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan "TRA Token" ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871418
BIST
16:201.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 10,84
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
16:207,3348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0276
|Açılış
|: 7,3580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3069
16:208,6934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0250
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6575
16:20464,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,29
|Açılış
|: 464,04
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
464,38
En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler16:18
|FMIZP
|93,50
|40.471.995
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.078.088
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.968.096
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.949.373
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.734.521
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|DMSAS
|5,61
|161.201.365
|% -5,56
|
|DGGYO
|12,01
|32.020.748
|% -5,21
|
|PRKME
|4,38
|182.385.521
|% -4,78
|
|MNDRS
|3,11
|25.987.509
|% -4,60
|
|GUSGR
|6,67
|779.232.011
|% 1,37
|
|GARAN
|7,03
|720.531.826
|% 1,88
|
|SISE
|6,21
|537.992.666
|% -0,64
|
|FENER
|24,70
|490.204.538
|% 7,20
|
|TUPRS
|83,00
|488.607.450
|% 0,91
|
|SKBNK
|1,45
|272.398.451
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,86
|287.846.199
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,11
|247.646.777
|% 1,93
|
|PETKM
|4,01
|467.955.546
|% -0,50
|
|ZOREN
|2,60
|294.075.809
|% 6,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3234
|7,3297
|% -0,44
|
|Euro
|8,6836
|8,6968
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6925
|9,7411
|% -0,08
|
|Frank
|8,0629
|8,1115
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9479
|1,9577
|% -0,50
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|21,46
|
|Altın Gr.
|457
|458
|-5,14
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-4,00
|
|Tam
|3.026
|3.101
|-12,27
|
|Yarım
|1.463
|1.500
|-5,94
|
|Çeyrek
|734
|750
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|27,83
|27,87
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,88
|45,88
|-0,28
|