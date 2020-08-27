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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.08.2020 16:24
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz ile Socios Services Limited şirketi arasında, taraftar token ihracı konucunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere toplam beş yıllık bir anlaşma yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, dijital dünyadaki tüm yatırımcılara ve taraftarlarımıza sunulmak üzere toplam 10 milyon adet Trabzonspor taraftar token ihracı yapılacaktır. TRA kısaltma kodu ile dünyanın en büyük kripto para borsalarında işlem görecek olan "TRA Token" ların arz başlangıç fiyatı 8.-TL olarak belirlenmiştir.  Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871418


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