***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 15.10.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. paylarının tamamının Şirketimiz tarafından iktisabı bildirilmiş olup, bu kapsamda Şirketimiz Finansal Tablolarının, Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ve (II-14.1) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş. Finansal Tabloları ile Konsolide olarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle Şirketimiz Finansal Tabloları, 2. Çeyrek ( 30 Kasım 2020 Dönemi) Finansal Raporlama Döneminden başlamak üzere Konsolide olarak hazırlanıp, kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886448BIST