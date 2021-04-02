***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 12:41
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Açıklamalar
Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı San. Tic. A.Ş. arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Mekap Deri, Şirketimize, reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 1.900.000.-TL+KDV ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922796
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|NTGAZ
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|TRILC
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|IDEAS
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|TLMAN
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|TURSG
|6,73
|74.281.477
|% 3,54
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|62.730.558
|% -2,19
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|IHLGM
|1,13
|45.780.817
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|TURSG
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|TRILC
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|6.880.922
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|% -0,70
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|Euro
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|Sterlin
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|8,5567
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|Riyal
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|Alış
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|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
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|Altın Gr.
|448
|448
|-2,82
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|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
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|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
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|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
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|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
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|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
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|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,07
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|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
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