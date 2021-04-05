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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2021 15:59



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarihli kararı ile
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Fakı Buluç Demirel'in istifasının kabulüne,
Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Hüseyin Akcan'ın atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923368


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