***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 15:59
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 05.04.2021 tarihli kararı ile
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerini yürüten Fakı Buluç Demirel'in istifasının kabulüne,
Boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine Hüseyin Akcan'ın atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923368
BIST
16:291.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.440
En Düşük
1.429
16:298,1181
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0344
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,2475
En Düşük
8,1007
16:299,5805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7115
En Düşük
9,5328
16:29450,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -4,12
|Açılış
|: 450,01
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
449,20
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ERBOS
|75,90
|48.753.579
|% 10,00
|
|JANTS
|909,70
|310.505.968
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,50
|3.629.588
|% 10,00
|
|IZFAS
|12,99
|30.634.004
|% 9,99
|
|FENER
|37,76
|117.972.995
|% 9,96
|
|RODRG
|20,70
|668.714
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,23
|20.096.614
|% -9,99
|
|UTPYA
|29,90
|890.841
|% -9,99
|
|IDEAS
|78,50
|1.686.968
|% -9,98
|
|GLRYH
|10,94
|14.458.601
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|BJKAS
|8,33
|984.918.959
|% -9,46
|
|KOZAL
|126,10
|736.978.028
|% 0,80
|
|GARAN
|6,89
|618.447.260
|% 0,12
|
|SASA
|47,16
|521.480.296
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,03
|1.355.917.192
|% 5,73
|
|IHLGM
|1,18
|144.340.501
|% 5,36
|
|BJKAS
|8,33
|984.918.959
|% -9,46
|
|ODAS
|3,68
|343.795.738
|% 4,84
|
|GARAN
|6,89
|618.447.260
|% 0,12
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1130
|8,1181
|% -0,42
|
|Euro
|9,5667
|9,5805
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,2392
|11,2956
|% -0,01
|
|Frank
|8,6067
|8,6585
|% -0,10
|
|Riyal
|2,1587
|2,1696
|% -0,39
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-9,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-9,11
|
|Yarım
|1.432
|1.470
|-4,41
|
|Çeyrek
|718
|735
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,86
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,49
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,41
|63,41
|-1,45
|
Seans Raporu
16:29
daha fazla
-
16:41VERTU
Yüzde 7.37 oranında artışla 27.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 913, 315 adet işlem
-
16:39HLGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 578, 539 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 55 artarak (% 0.17 ) 1, 466
-
16:38
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, BJKAS, KOZAL
-
16:38XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 12, 698.00 milyon TL de