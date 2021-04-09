***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2021 12:46
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Özyazıcı İnşaat Ltd.Şti arasında, 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Özyazıcı İnşaat, Şirketimize, reklam bedeli olarak KDV dahil toplam 1.000.000.-TL ödeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926029
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|ORMA
|30,84
|1.971.478
|% 9,99
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|NTGAZ
|16,53
|41.985.274
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|MTRKS
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|442.789
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|TRILC
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|2.585.348
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|ADESE
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|EREGL
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|% 2,21
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|BJKAS
|10,87
|577.635.218
|% 6,88
|
|KRDMD
|7,41
|549.891.329
|% -0,27
|
|JANTS
|849,90
|427.539.321
|% -0,01
|
|GARAN
|6,71
|328.392.041
|% -0,74
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|TSKB
|1,36
|162.541.678
|% -3,55
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|DOHOL
|3,25
|311.221.857
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,90
|181.130.784
|% -1,55
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|ITTFH
|2,86
|243.614.588
|% 8,33
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|YKBNK
|2,14
|168.872.451
|% -1,83
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|14:00
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|Satış
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|Dolar
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-8,89
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|Altın Gr.
|457
|457
|-2,09
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|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
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|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,18
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|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,05
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|B. Petrol
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|63,14
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