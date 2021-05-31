***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 18:21
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 31 Mayıs 2021 itibariyle tamamlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939126
BIST
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|IHLGM
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|124.321.497
|% 10,00
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|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
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|YAYLA
|3,85
|40.056.986
|% 10,00
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|TUCLK
|11,89
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|% 9,99
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|PAMEL
|30,82
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|% 9,99
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|KUTPO
|36,12
|75.770.426
|% -9,97
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|ISGSY
|9,96
|41.261.011
|% -9,95
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|SANFM
|15,12
|2.791.285
|% -8,36
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|COSMO
|9,08
|349.379
|% -8,28
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|RODRG
|14,84
|1.730.709
|% -7,60
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|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
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|GARAN
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|744.538.756
|% 0,13
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|KRDMD
|7,86
|738.906.363
|% -0,38
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|EREGL
|19,23
|651.396.531
|% 0,10
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|KOZAL
|119,60
|513.327.238
|% -0,08
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|EKGYO
|1,95
|510.985.517
|% 3,72
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|YKBNK
|2,15
|430.787.752
|% -0,46
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|THYAO
|13,32
|1.576.274.763
|% 2,62
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|IHLGM
|1,10
|124.321.497
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|SKBNK
|1,10
|122.539.183
|% 0,00
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|18:05
|Alış
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|%
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|Dolar
|8,4810
|8,4862
|% -0,92
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|Euro
|10,3693
|10,3806
|% -0,59
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|Sterlin
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|12,0826
|% -0,78
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|Frank
|9,3999
|9,4565
|% -0,84
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|Riyal
|2,2562
|2,2675
|% -0,91
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,82
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|Altın Gr.
|520
|520
|-4,57
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|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
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|Gümüş.Ons
|27,96
|27,98
|0,04
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|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|-0,06
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|B. Petrol
|69,42
|69,42
|0,70
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