***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 17:39
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşma ile Şirketimiz tarafından, forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu, Şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039776
BIST
17:332.494
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -35,53
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.485
17:3316,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0957
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:3317,4818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0446
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4015
17:33971,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,97
|Açılış
|: 971,82
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:33
|BMSCH
|10,34
|92.001.186
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|7.140.666
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.715.455
|% 9,96
|
|DOKTA
|34,94
|9.423.634
|% 9,87
|
|SEKUR
|15,26
|100.405.470
|% -8,57
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,32
|147.612.232
|% -6,73
|
|KRTEK
|19,59
|18.791.090
|% -6,45
|
|THYAO
|48,86
|5.110.836.045
|% -1,41
|
|SISE
|21,62
|1.584.260.486
|% -0,18
|
|EREGL
|27,38
|1.347.150.764
|% -1,65
|
|SAHOL
|20,10
|1.250.652.602
|% -0,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|YKBNK
|4,50
|982.540.642
|% -3,23
|
|ODAS
|3,05
|613.402.524
|% -3,17
|
|EKGYO
|2,63
|502.000.018
|% 1,94
|
|TSKB
|2,08
|365.868.208
|% -1,89
|
|AKBNK
|8,31
|1.039.652.890
|% -2,35
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6121
|16,6216
|% 0,58
|
|Euro
|17,4646
|17,4818
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,1808
|20,2820
|% -0,18
|
|Frank
|17,2633
|17,3672
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4074
|4,4295
|% 0,37
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|-1,99
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.508
|6.615
|23,00
|
|Yarım
|3.190
|3.235
|11,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.617
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,93
|20,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,50
|
Seans Raporu
17:33
daha fazla
-
17:47SELVA
Yüzde -6.84 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 502, 945 adet işlem
-
17:46TSGYO
Yüzde -6.21 oranında düşüşle 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 965, 672 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ARCLK, TTKOM
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -39, 01 kaybederek (% -1.73 ) 2, 218
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, RODRG, DOKTA, BMSCH, MAKIM