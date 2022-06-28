***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Vestel Şirketler Grubu arasında "Forma Göğüs Sponsorluğu" konusunda 2022-2023 sezonundan başlamak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.Yapılan anlaşma ile Şirketimiz tarafından, forma göğüs sponsorluğu yanında stadyum ve tesisler başta olmak üzere çeşitli reklam alanlarında, reklam ve tanıtım hizmetleri hakkı tanınmıştır. Vestel Şirketler Grubu, Şirketimize, forma göğüs sponsorluğu ve diğer reklam ve tanıtım hizmetleri karşılığında 2022-2023 futbol sezonu için yıllık 33.000.000.-TL + KDV ödeme yapacaktır. Sonraki sezonların sponsorluk tutarı ise bir önceki sezondaki tutara TÜFE-ÜFE ortalaması kadar artış ilave edilerek belirlenecektir. Yapılan sözleşmede ilave olarak Süper Lig ve Avrupa Kupası başarılarına göre ekstra bonuslar yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039776BIST