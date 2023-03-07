***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz toplanarakŞirketimizin Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Ali Ağaoğlu'nun istifasının kabulüne ve yerine Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı olarak Sayın Ertuğrul Doğan'ın getirilmesineBoşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Sayın Sami Karaman'ın getirilmesine,karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121223BIST