***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı gereği Sayın Ömer SAĞIROĞLU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Zeyyat KAFKAS'ın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Lokman SADIKLAR'ın ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Ali Haydar GEDİKLİ'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Şenol KAYNAR'ın ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Muharrem EMRAL'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Abdulkadir Ferda BAŞKAN'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132203BIST