***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2023 18:33
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin almış olduğu Yönetim Kurulu kararı gereği Sayın Ömer SAĞIROĞLU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Zeyyat KAFKAS'ın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Lokman SADIKLAR'ın ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Ali Haydar GEDİKLİ'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Şenol KAYNAR'ın ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Muharrem EMRAL'nin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Sayın Mahmut MEMİŞOĞLU'nun ayrılması nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar ve şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi uyarınca, Sayın Abdulkadir Ferda BAŞKAN'nın yapılacak olan ilk Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132203
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
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|Önceki Kapanış
|: 4.984
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5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0458
|Açılış
|: 19,5950
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|Önceki Kapanış
|: 19,6450
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19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0218
|Açılış
|: 21,4300
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|Önceki Kapanış
|: 21,4000
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21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.250,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.250,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2466
|19,2525
|% 0,21
|
|Euro
|21,0067
|21,1409
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,9211
|24,0410
|% -0,14
|
|Frank
|21,1606
|21,2881
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1185
|5,1441
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,21
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|2,34
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.494
|8.579
|-3,00
|
|Yarım
|4.148
|4.198
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.099
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,46
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR