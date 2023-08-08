***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 14:43
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.
Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.
Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182078
BIST
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15:117.431
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
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|Açılış
|: 7.496
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
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7.399
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|Açılış
|: 27,0850
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|Önceki Kapanış
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En Yüksek
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|: -0,27%
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|Açılış
|: 29,6000
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29,5599
15:111.672,35
En Yüksek
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|: -0,47%
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|Açılış
|: 1.672,35
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|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
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1.694,99
En Düşük
1.672,11
BIST En Aktif Hisseler15:09
|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
|
|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
|
|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
|
|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
|
|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
|
|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
|
|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
|
|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
|
|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
|
|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
|
|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
|
|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
|
|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
|
|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
|
|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
|
|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0147
|27,0202
|% 0,21
|
|Euro
|29,5801
|29,6075
|% -0,26
|
|Sterlin
|34,2145
|34,3861
|% -0,52
|
|Frank
|30,6828
|30,8677
|% -0,36
|
|Riyal
|7,1803
|7,2163
|% 0,13
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-10,46
|
|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
|
|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
|
|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
|
|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
|
|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,94
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,56
|83,56
|-1,78
|
Seans Raporu
15:09
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15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 29 kaybederek (% -0.55 ) 8, 043
-
15:24XU100
Endeks 7, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 86, 159.00 milyon TL de
-
15:24ETILR
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 15.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 329, 666 adet işlem
-
15:23KORDS
Yüzde -7.26 oranında düşüşle 85.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 976, 395 adet işlem
-
15:22ERSU
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 9.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 039, 254 adet işlem