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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.12.2020 15:35



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yeni pay alma hakkı kullanım tarihleri hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 236.390.631
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 120.560.000 134.441.645,980 111,51430 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 Nâma A Grubu, TSPO5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00059
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 115.830.631 129.167.723,020 111,51430 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 Hamiline B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00067

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 236.390.631 263.609.369,000 111,51430

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.01.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Ödeme Tarihi 30.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
- Şirketimizin 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 236.390.631 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %111,5143 oranında bedelli olarak 263.609.369 TL artışla 500.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 24.12.2020 tarih ve 78/1568 sayılı toplantısında onaylanan 25.12.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-13297 yazı ile şirketimize bildirilmiştir.
- Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 111,5143'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 28.12.2020 ile 11.01.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.
- Pay bedelleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. Trabzon Şubesi'nde Şirket adına açtırılan 771-10261294 (IBAN No: TR26 0001 2009 7710 0010 2612 94) no'lu özel hesaba yatırılacaktır.
- Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.
- Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.halkyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.
Kamuoyuna Duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894942


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