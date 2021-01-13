***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Borsada Satışının Tamamlanması Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 236.390.631Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 120.560.000 134.441.645,980 111,51430 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 Nâma A Grubu, TSPO5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00059B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 115.830.631 129.167.723,020 111,51430 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 Hamiline B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00067 1.043.337,464Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 236.390.631 263.609.369,000 111,51430 1.043.337,464Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.01.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 12.01.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.043.337,464 TL nominal değerli payların 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901801BIST