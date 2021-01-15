***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Esas Sözleşme Tadil Metni Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 236.390.631Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 120.560.000 134.441.645,980 111,51430 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 Nâma A Grubu, TSPO5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00059B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 115.830.631 129.167.723,020 111,51430 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 Hamiline B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00067 1.043.337,464Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 236.390.631 263.609.369,000 111,51430 1.043.337,464Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.12.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.01.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.12.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 24.12.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 30.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesi 263.609.369.-TL bedelli artırılarak 500.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır.Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızın 134.441.645,980 TL (tamamı) ve B grubu paylarımızdan 128.124.385,556 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 13-14.01.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 1.043.337,464 adet paya karşılık 2.741.588,46 TL satış gerçekleştirilmiştir.Artırılan 263.609.369.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (28.12.2020 - 11.01.2021) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 262.566.134,75 TL, kalan 1.043.337,464 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışından ise 2.741.588,46 TL olmak üzere toplam 265.307.723,21 TL fon girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.01.2021 tarihli kararı ile1) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,2) Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3) Şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 TRABZONSPOR Ana sözleşme tadili pdf KAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902646BIST