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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.01.2021 18:39



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşme ve Sermayesinin Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 236.390.631
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 120.560.000 134.441.645,980 111,51430 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 Nâma A Grubu, TSPO5(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00059
B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 115.830.631 129.167.723,020 111,51430 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 Hamiline B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00067 1.043.337,464

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 236.390.631 263.609.369,000 111,51430 1.043.337,464

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 28.12.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 11.01.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6. 7.
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.01.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.01.2021
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.12.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 30.12.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 29.12.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 20.01.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 236.390.631.-TL olan çıkarılmış sermayesi 263.609.369.-TL bedelli artırılarak 500.000.000.-TL'ye çıkarılması ve şirket esas sözleşmesinin 'Şirketin Sermayesi' başlıklı 6. ile 'Paylar' başlıklı 7. maddeleri yapılan değişikliklerle 20.01.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903558


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