***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,'nin, kullanılmayan rüçhan haklarının Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamaması halinde, söz konusu paylara ilişkin satın alma taahhüdünde bulunmasıdır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 255.001.645,98 255.001.645,980 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 NâmaB Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 244.998.354,02 244.998.354,020 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 500.000.000 500.000.000,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk Açıklamalarİlgi: 06.09.2023 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda Şirketimizin 2.500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%100 bedelli) 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname'nin onaylanması için 06.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu.Bu kapsamda SPK'nın 05.10.2023 tarih 2023/59 sayılı Haftalık Bülten'inde sermaye artışına ilişkin izahnamenin onaylandığı duyurulmuştur.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200550BIST