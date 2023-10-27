***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tadil Metninin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.09.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.000.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 255.001.645,98 255.001.645,980 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETRBZ00024 Nâma A Grubu, TSPO1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTRBZ00083B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 244.998.354,02 244.998.354,020 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, TSPOR, TRETRBZ00016 Hamiline B Grubu, TSPOR(RÜÇHAN), TRRTRBZ00075 1.570.242,203Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 500.000.000 500.000.000,000 100,00000 1.570.242,203Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılamayan kalan paylar olması halinde, Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.,'nin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 09.10.2023Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 23.10.2023Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 06.09.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 05.10.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 11.10.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 10.10.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.10.2023 (bugün) tarihli toplantısındaŞirketimizin 2.500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi 500.000.000.-TL bedelli artırılarak 1.000.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır.Sermaye artırımının yeni pay alma hakkı kullanımı sürecinde, A grubu paylarımızın 255.001.645,98 TL (tamamı) ve B grubu paylarımızdan 244.998.354,02 TL nominal tutarda satış yapılmıştır. Kalan B grubu paylar 25-26.10.2023 tarihlerinde iki iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş ve bu satış işlemi sonucunda 1.570.242,203 adet paya karşılık 5.658.693,36 TL satış gerçekleştirilmiştir.Artırılan 500.000.000.-TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında, yeni pay alma hakkı kullanma süresi (09.10.2023 – 23.10.2023) içerisinde kullanılan rüçhan haklarından 498.429.829,10 TL, kalan 1.570.242,203 TL nominal tutardaki payların Borsa İstanbul A.Ş., Birincil Piyasa'da satışından ise 5.658.693,36 TL olmak üzere toplam 504.088.522,46 TL fon girişi sağlanmış ve sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Böylece Şirketimizin sermayesi 1.000.000.000.-TL'ye çıkmış olup,1) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ile "Paylar" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,2) Şirketimiz esas sözleşmesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,3) Şirketimiz esas sözleşmesinin sermaye artırımı ile ilgili maddelerinin yeni şeklinin, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. Maddesinin 7. fıkrası uyarınca tescil ve ilanına,oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Sermaye Artışı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210921BIST