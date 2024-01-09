***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.01.2024 19:00
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan ve Şirketimizin 09.01.2024 tarihli 112 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanımına ilişkin rapor ekte yer almaktadır. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237197
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0610
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9439
En Düşük
29,7686
18:0532,7610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,7500
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32,9071
En Düşük
32,6586
18:051.953,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.953,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.947,30
|
1.965,76
En Düşük
1.941,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9087
|29,9315
|% 0,20
|
|Euro
|32,7412
|32,7610
|% -0,01
|
|Sterlin
|37,9246
|38,1148
|% -0,15
|
|Frank
|34,9968
|35,2076
|% -0,30
|
|Riyal
|7,9595
|7,9994
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,98
|23,01
|% 0,66
|
|Platin
|936,29
|938,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,49
|979,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,87
|77,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,86
|% 0,66
|