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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.01.2021 18:39



***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TRABZONSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 255.001.647,04 TRY 51

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 255001645.98 TRY 51 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (A) GRUBU PAY SAHİBİNİN GÖSTERECEĞİ ADAYLAR ARASINDAN SEÇİLİR. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1,00 TRY 244998354.02 TRY 49 İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903559


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INTEM 66,55 42.726.200 % 10,00  
DITAS 37,20 14.432.724 % 9,99  
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Tam 2.934 3.007 23,06  
Yarım 1.418 1.455 11,15  
Çeyrek 711 727 5,58  
Gümüş.Ons 25,67 25,70 0,53  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 0,08  
B. Petrol 56,32 56,32 0,42  
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