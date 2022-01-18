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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

18.01.2022 13:18
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Merve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.01.2022 05616115670 mtemel@trabzonspor.org.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı,Kredi Derecelendirme Lisansı 213974,909243,309794,912075
Coşkun Karaoğlu Mali İşler Direktörü 16.01.2017 0(462)3250967 ckaraoglu@trabzonspor.org.tr - -

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ALİ AĞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
ERTUĞRUL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER SAĞIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil
ŞENOL KAYNAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994855


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UFUK 22,02 1.011.754 % 9,99  
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Riyal 3,5972 3,6152 % 0,76  
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Altın Gr. 788 788 1,91  
Cumhuriyet 5.229 5.308 9,00  
Tam 5.209 5.340 9,68  
Yarım 2.518 2.583 4,69  
Çeyrek 1.263 1.291 2,34  
Gümüş.Ons 22,82 22,84 -0,19  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 -0,02  
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