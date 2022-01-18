***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMerve Temel Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.01.2022 05616115670 mtemel@trabzonspor.org.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı,Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı,Türev Araçlar Lisansı,Kredi Derecelendirme Lisansı 213974,909243,309794,912075Coşkun Karaoğlu Mali İşler Direktörü 16.01.2017 0(462)3250967 ckaraoglu@trabzonspor.org.tr - -Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET ALİ AĞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye DeğilERTUĞRUL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye DeğilÖMER SAĞIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye DeğilŞENOL KAYNAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMAHMUT MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994855BIST