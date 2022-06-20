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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.06.2022 19:51
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Coşkun Karaoğlu Mali İşler Direktörü 16.01.2017 0(462)3250967 ckaraoglu@trabzonspor.org.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038336


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EGEEN 2.205,50 193.608.770 % 10,00  
CLEBI 294,90 177.741.711 % 10,00  
OLMK 12,54 31.613.716 % 10,00  
ORMA 31,46 986.900 % 10,00  
DOKTA 26,46 3.890.900 % 9,98  
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Frank 17,8102 17,9175 % 0,16  
Riyal 4,6024 4,6255 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.840 -0,80  
Altın Gr. 1.022 1.022 -2,72  
Cumhuriyet 6.807 6.910 -17,00  
Tam 6.774 6.896 -70,00  
Yarım 3.326 3.373 -34,00  
Çeyrek 1.666 1.686 -17,00  
Gümüş.Ons 21,57 21,64 -0,07  
Gümüş Gr. 12,01 12,03 -0,06  
B. Petrol 114 114 1,15  
Seans Raporu 18:05
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