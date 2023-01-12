***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.01.2023 18:21
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET ALİ AĞAOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 11.04.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
ERTUĞRUL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER SAĞIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye Değil
LOKMAN SADIKLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.12.2022 İcrada Görevli Hayır Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
ŞENOL KAYNAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Hayır 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101371
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATSYH
|114,40
|4.905.478
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.219.939
|% 9,99
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.706.441
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.443.771
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|14.850.440
|% -9,92
|
|DURDO
|40,94
|33.950.414
|% -6,23
|
|TERA
|24,64
|41.120.398
|% -4,72
|
|THYAO
|135,30
|13.234.716.889
|% 7,98
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|EREGL
|39,50
|7.849.154.994
|% 7,22
|
|ASELS
|55,90
|5.910.500.440
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.683.512.739
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.595.798.789
|% 5,20
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,01
|3.296.953.151
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,63
|860.684.353
|% 3,14
|
|PETKM
|17,42
|3.893.200.304
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7780
|18,7826
|% 0,04
|
|Euro
|20,2635
|20,2757
|% 0,42
|
|Sterlin
|22,6833
|22,7971
|% -0,22
|
|Frank
|20,0712
|20,1921
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,86
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.686
|7.751
|18,00
|
|Yarım
|3.742
|3.793
|10,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,17
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
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