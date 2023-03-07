***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.03.2023 18:42
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERTUĞRUL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil
SAMİ KARAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 07.03.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
ÖMER SAĞIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
LOKMAN SADIKLAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 30.12.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye Değil
ŞENOL KAYNAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MAHMUT MEMİŞOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683230 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121224
BIST
18:055.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -10,41
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.377
18:0518,9295
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0342
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9577
En Düşük
18,8123
18:0519,9806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,1919
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3201
En Düşük
19,9389
18:051.104,18
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -17,61
|Açılış
|: 1.104,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.102,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BLCYT
|14,85
|93.555.680
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,40
|8.958.192
|% 10,00
|
|SEGYO
|2,53
|187.583.899
|% 10,00
|
|SOKE
|15,62
|495.085.254
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|17.650.932
|% 9,99
|
|PCILT
|32,04
|170.592.888
|% -10,00
|
|ULUSE
|218,10
|701.183.287
|% -9,99
|
|UZERB
|211,40
|3.182.590
|% -9,97
|
|NATEN
|152,20
|259.108.438
|% -9,89
|
|ISDMR
|47,70
|1.747.028.633
|% -8,09
|
|EREGL
|44,32
|7.177.620.098
|% -0,18
|
|THYAO
|141,00
|5.855.975.112
|% -0,98
|
|ASTOR
|48,74
|5.764.208.442
|% 9,97
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|YKBNK
|10,71
|4.605.783.974
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,98
|5.167.736.776
|% 0,15
|
|SKBNK
|2,60
|812.066.766
|% 1,56
|
|AKBNK
|18,62
|4.691.464.107
|% -0,69
|
|EKGYO
|8,10
|1.762.490.332
|% -2,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9165
|18,9340
|% 0,20
|
|Euro
|19,9721
|19,9777
|% -0,97
|
|Sterlin
|22,3196
|22,4315
|% -1,43
|
|Frank
|20,0149
|20,1355
|% -0,90
|
|Riyal
|5,0254
|5,0506
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-31,45
|
|Altın Gr.
|1.104
|1.104
|-17,78
|
|Cumhuriyet
|7.554
|7.668
|-47,00
|
|Tam
|7.514
|7.587
|-92,00
|
|Yarım
|3.671
|3.713
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.856
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|20,04
|20,06
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|-0,57
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|-3,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ANGEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 31.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 916, 325 adet işlem
-
17:58FORMT
Yüzde 9.80 oranında artışla 2.24 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 639, 494 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 06 kaybederek (% 0.00 ) 5, 951
-
17:57XU100
Endeks 5, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 06 üstünde . İşlem hacmi 87, 290.00 milyon TL de
-
17:57DERIM
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 017, 207 adet işlem