***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.04.2023 18:39
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ERTUĞRUL DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.01.2022 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ZEYYAT KAFKAS Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 05.04.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
ALİ HAYDAR GEDİKLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2023 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
SAMİ KARAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.03.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MUHARREM EMRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi 05.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132203 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetlemeden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
ABDULKADİR FERDA BAŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 05.04.2023 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132203 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetlemeden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132207
BIST
18:054.920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -64,24
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 4.984
|
5.029
En Düşük
4.920
18:0519,2588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0458
|Açılış
|: 19,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6450
|
19,2675
En Düşük
19,2018
18:0521,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0218
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4000
|
21,2404
En Düşük
20,9961
18:051.250,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.250,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.248,78
|
1.257,73
En Düşük
1.244,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|312,40
|728.516.344
|% 10,00
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|NATEN
|148,80
|203.008.620
|% 9,98
|
|SEKUR
|17,20
|18.717.794
|% 9,97
|
|EUREN
|11,36
|494.093.918
|% 9,97
|
|DGGYO
|36,00
|18.821.048
|% -10,00
|
|DOGUB
|19,98
|62.620.952
|% -10,00
|
|ONCSM
|143,50
|124.075.778
|% -9,63
|
|GEREL
|17,96
|521.202.851
|% -9,11
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|EKSUN
|78,05
|4.754.575.177
|% -8,87
|
|THYAO
|125,30
|4.319.837.027
|% -2,19
|
|ASTOR
|57,00
|3.926.229.901
|% 6,24
|
|EREGL
|35,42
|2.738.887.471
|% -1,50
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|EKGYO
|6,38
|1.032.132.705
|% -2,60
|
|ISCTR
|12,10
|1.920.184.028
|% -2,58
|
|AKFYE
|16,63
|2.298.984.935
|% 9,99
|
|YKBNK
|9,62
|1.191.292.919
|% -2,04
|
|KOZAL
|21,28
|2.502.266.528
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2432
|19,2610
|% 0,25
|
|Euro
|21,0344
|21,1003
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,9211
|24,0410
|% -0,14
|
|Frank
|21,1606
|21,2881
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1185
|5,1441
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.250
|1.250
|1,56
|
|Cumhuriyet
|8.467
|8.595
|108,00
|
|Tam
|8.490
|8.576
|-6,00
|
|Yarım
|4.147
|4.196
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.073
|2.098
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,96
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,79
|84,79
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde -5.76 oranında düşüşle 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 922, 400 adet işlem
-
17:58YKSLN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 709, 564 adet işlem
-
17:57KARTN
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 70.30 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 762 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 44 kaybederek (% -1.01 ) 4, 448
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, KIMMR, YAYLA, EUYO, IHAAS, VANGD, COSMO, ALFAS, AKFYE, SEKUR