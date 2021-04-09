***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.04.2021 18:30
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/04/2021
Karar Sayısı
105
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış 01.06.2020-28.02.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. Sinan Zengin Şenol Kaynar Mahmut Memişoğlu Genel Müdür Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926350
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -23,31
|Açılış
|: 1.415
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En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,43%
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|Açılış
|: 8,1550
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|Önceki Kapanış
|: 8,1450
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8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,6800
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9,7486
En Düşük
9,6635
18:05458,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,93
|Açılış
|: 458,32
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|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1597
|8,1677
|% 0,43
|
|Euro
|9,7123
|9,7177
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1739
|11,2299
|% 0,29
|
|Frank
|8,7904
|8,8434
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-10,94
|
|Altın Gr.
|458
|458
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,04
|63,04
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
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17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
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17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de