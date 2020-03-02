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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi

02.03.2020 11:57
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***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )

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Sözleşme Feshi

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Bildirim İçeriği

Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Daniel Andre Sturridge
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı fesih
Fesih Tarihi
02.03.2020
Fesih Sebebi
Karşılıklı fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Profesyonel Futbolcumuz Daniel Andre Sturridge arasında imzalanmış olan, 21.08.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşması gereğince, futbolcu, ileriye dönük tüm hak ve alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823236


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