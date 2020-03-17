***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
17.03.2020 20:02
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
John Obi Mikel
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı
Fesih Tarihi
17.03.2020
Fesih Sebebi
Karşılıklı
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
S
aygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830201
BIST
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|
|SUMAS
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|ISYAT
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|PEKGY
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|
|MTRYO
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|% 9,52
|
|PENGD
|2,34
|7.146.361
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|139.312
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|21.172.427
|% -10,00
|
|FROTO
|50,85
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|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
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|% -10,00
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|ASELS
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|1.378.632.019
|% -4,10
|
|THYAO
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|% -3,04
|
|GARAN
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|
|YKBNK
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|
|AKBNK
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|
|YKBNK
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|
|THYAO
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|1.088.191.709
|% -3,04
|
|IHLGM
|0,80
|106.400.732
|% -6,98
|
|ODAS
|1,18
|147.905.151
|% -5,60
|
|EKGYO
|1,11
|122.616.305
|% -1,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6862
|7,7248
|% -2,34
|
|Frank
|6,6309
|6,6708
|% -1,99
|
|Riyal
|1,6984
|1,7069
|% -0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|-0,28
|
|Altın Gr.
|314
|315
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,59
|12,65
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
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|B. Petrol
|28,77
|28,77
|0,07
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