***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
20.08.2020 12:05
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Sözleşme Feshi
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Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Nemanja Andusic
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
20.08.2020
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Açıklama metninde yer almaktadır.
Açıklamalar
Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870301
BIST
14:531.119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler14:53
|BERA
|8,47
|30.892.610
|% 10,00
|
|KENT
|2.244,10
|4.519.617
|% 10,00
|
|MRSHL
|135,30
|1.245.885
|% 10,00
|
|TLMAN
|17,42
|8.393.805
|% 9,97
|
|TRCAS
|3,71
|33.573.435
|% 9,76
|
|TKURU
|80,10
|3.238.941
|% -10,00
|
|NIBAS
|19,05
|30.861
|% -9,97
|
|ORMA
|9,86
|76.031
|% -9,95
|
|TGSAS
|8,71
|7.437.593
|% -9,93
|
|FADE
|5,56
|10.267.497
|% -9,89
|
|PETKM
|4,51
|2.586.749.369
|% 6,62
|
|TUPRS
|88,05
|2.085.423.680
|% 2,44
|
|GARAN
|7,17
|693.751.607
|% -1,51
|
|RTALB
|59,60
|605.142.276
|% 2,41
|
|TCELL
|15,31
|487.226.953
|% 0,39
|
|PETKM
|4,51
|2.586.749.369
|% 6,62
|
|EKGYO
|2,04
|396.716.428
|% -0,97
|
|ZOREN
|2,84
|437.556.419
|% 7,17
|
|KRDMD
|3,01
|428.717.874
|% 2,73
|
|YKBNK
|2,15
|218.494.258
|% -1,38
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3470
|7,3514
|% 0,86
|
|Euro
|8,7035
|8,7116
|% 0,85
|
|Sterlin
|9,6291
|9,6774
|% 1,08
|
|Frank
|8,0372
|8,0856
|% 1,24
|
|Riyal
|1,9532
|1,9630
|% 0,73
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|11,65
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,71
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|-72,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|-62,46
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|-30,21
|
|Çeyrek
|732
|749
|-15,11
|
|Gümüş.Ons
|27,14
|27,18
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,14
|
|B. Petrol
|44,89
|44,89
|-0,48
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Seans Raporu
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