***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
16.06.2021 13:03
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Ahmet Canbaz
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih
Fesih Tarihi
-
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
-
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Ahmet Canbaz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942609
BIST
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BIST En Aktif Hisseler13:13
|ISKUR
|320.100,00
|320.100
|% 10,00
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|UZERB
|45,98
|903.829
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,52
|80.422.593
|% 8,97
|
|EUKYO
|7,61
|6.447.115
|% 7,64
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|ETYAT
|3,71
|1.698.844
|% 6,61
|
|BAGFS
|19,17
|232.590
|% -10,00
|
|BERA
|20,90
|26.957.761
|% -9,99
|
|MERIT
|18,31
|284.391
|% -9,98
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|TKURU
|115,10
|1.042.461
|% -9,94
|
|UTPYA
|23,40
|1.239.404
|% -9,93
|
|THYAO
|14,58
|754.537.086
|% 0,62
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|BOBET
|5,77
|589.964.707
|% -4,31
|
|GARAN
|8,35
|421.306.990
|% -0,83
|
|HALKB
|5,19
|297.479.954
|% -3,17
|
|KOZAL
|125,10
|294.209.500
|% 0,56
|
|YESIL
|2,38
|254.681.050
|% -7,39
|
|BOBET
|5,77
|589.964.707
|% -4,31
|
|EKGYO
|2,21
|199.074.963
|% 0,91
|
|HALKB
|5,19
|297.479.954
|% -3,17
|
|THYAO
|14,58
|754.537.086
|% 0,62
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5431
|8,5464
|% -0,13
|
|Euro
|10,3615
|10,3680
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,0133
|12,0735
|% -0,03
|
|Frank
|9,4602
|9,5172
|% -0,28
|
|Riyal
|2,2693
|2,2807
|% -0,25
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|0,84
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,13
|
|Cumhuriyet
|3.381
|3.433
|-12,00
|
|Tam
|3.368
|3.453
|-6,96
|
|Yarım
|1.628
|1.670
|-3,37
|
|Çeyrek
|816
|835
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|0,02
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|B. Petrol
|74,20
|74,20
|0,21
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