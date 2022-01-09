***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıYusuf SarıFesih Eden TarafKarşılıklı fesihFesih TarihiFesih SebebiFesih Halinde Tazminat TutarıAçıklamalarKulübümüzle profesyonel futbolcumuz Yusuf Sarı arasındaki 18.06.2019 başlangıç 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990952BIST