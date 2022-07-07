***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi
07.07.2022 17:19
***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )
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Türkçe
Sözleşme Feshi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Sözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-Soyadı
Fousseni Diabate
Fesih Eden Taraf
Karşılıklı Fesih.
Fesih Tarihi
07.07.2022
Fesih Sebebi
Karşılıklı Fesih.
Fesih Halinde Tazminat Tutarı
Tazminat Ödenmeyecektir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25.09.2020 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043187
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|969
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