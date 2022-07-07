***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi









***TSPOR*** TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.( Sözleşme Feshi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSözleşme FeshiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSözleşmesi Feshedilen Futbolcunun Ad-SoyadıFousseni DiabateFesih Eden TarafKarşılıklı Fesih.Fesih Tarihi07.07.2022Fesih SebebiKarşılıklı Fesih.Fesih Halinde Tazminat TutarıTazminat Ödenmeyecektir.AçıklamalarŞirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Fousseni Diabate arasındaki 25.09.2020 başlangıç ve 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043187BIST